Cristina Plevani chi è la vincitrice dell’Isola dei famosi 2025

Cristina Plevani ha vinto la 19esima edizione dell' Isola dei famosi. Come da pronostico, battuti nel rush finale a tre Mario Adinolfi, classificatosi secondo, e Jay che ha completato il podio. Per lei si tratta di un bis a 25 anni di distanza da quando, nel 2000, si aggiudicò la prima edizione del Grande Fratello condotta da Daria Bignardi. «Mi sentivo non adatta, fuori posto», ha spiegato dopo la sua vittoria. «Ringrazio tutti i naufraghi, anche quelli cui sono antipatica: siamo stati un gruppo. Grazie per avermi dato una seconda chance, questa volta con il cavolo che scendo». Durante la finale, attimi di paura per un incidente a Loredana Cannata, rimasta incastrata nella prova di apnea.