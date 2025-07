Appuntamento in Piazza | Israele non benvenuto | Milano e la nuova ondata di antisemitismo

Milano, simbolo di modernità e tolleranza, si trova a confrontarsi con una preoccupante escalation di antisemitismo, che mette a rischio la sua identità multietnica. In poche settimane, episodi di odio e discriminazione hanno risvegliato paure profonde nelle comunità ebraiche e tra i cittadini. Un clima di tensione che richiede attenzione e azione immediata. Ne parliamo con Niram ...

Milano, cuore economico e culturale del Paese, si ritrova oggi al centro di una preoccupante recrudescenza antisemita. Nell’arco di poche settimane, episodi di odio – dalle aggressioni fisiche ai simboli discriminatori – hanno acceso l’allarme nelle comunità ebraiche e tra le autorità cittadine. Un clima cupo, che riporta alla luce una tensione latente e che oggi si esprime con volti, parole e violenze sempre più esplicite. Ne parliamo con Niram Ferretti Giornalsita e saggista. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Appuntamento in Piazza | «Israele non benvenuto»: Milano e la nuova ondata di antisemitismo

In questa notizia si parla di: milano - appuntamento - piazza - israele

Appuntamento il 24 e 25 maggio a Milano per "A Corpo Libero", l’evento di iO Donna per vivere insieme due giornate nel verde, tra sport, natura e benessere - Il 24 e 25 maggio, non perdere A Corpo Libero, l'evento di iO Donna a Milano! Torna, dopo il successo delle edizioni precedenti, per due giornate dedicate a sport, natura e benessere tra i suggestivi Giardini Pubblici Indro Montanelli.

#FermareIsraele Il 21 giugno, è importante scendere tutt? in piazza. Appuntamento a Porta San Paolo, ore 14. #noguerra #noriarmo #nogenocidio #noautoritarismo #StopRearmEu Vai su Facebook

In un incontro promosso da Regione Lombardia, Centro Studi Mediterranei e Women Care , donne provenienti da Israele, Afghanistan, Somalia, Marocco e Libano si sono confrontate su violenza di genere, diritti, migrazione e libertà. https://buff.ly/upb9VXN Vai su X

Appuntamento in Piazza | «Israele non benvenuto»: Milano e la nuova ondata di antisemitismo; Due piazze per due popoli: l'Italia si mobilita per Gaza; MILANO – Shammah: «Israele e Gaza, Parenti spazio di confronto».

Cinema all'aperto in centro a Milano: nella piazza dell'hotel Portrait anche concerti, gelati, granite allo champagne - L'hotel di lusso organizza una rassegna estiva con film open air (gratuiti, su prenotazione), cibo, musica e aperitivi: un'occasione, anche, per scoprire la grande piazza aperta al pubblico, nel corti ... Da msn.com

Milano, presidio palestinese in piazza dei Mercanti: “Vogliamo la nostra terra”. E fiaccolata per Israele: pomeriggio ad alta tensione - 30 invece, davanti al Memoriale della Shoah di Milano (Piazza Edmond Jacob Safra 1), si sta tenendo un sit- Scrive ilgiorno.it