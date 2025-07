Aggredisce un anziano che aveva detto no al lavaggio del vetro | arrestato un immigrato a Napoli

Una scena di violenza scuote Napoli: un giovane immigrato ha aggredito un anziano di 78 anni semplicemente perché si era rifiutato di far lavare i vetri dell’auto. L’episodio, avvenuto in pieno giorno, ha portato all’arresto del ventitreenne, che ora rischia anche il respingimento. La vicenda solleva interrogativi sulla convivenza e sulla gestione dei diritti, mentre le autorità verificano la posizione legale dell’aggressore. Un episodio che non può passare inosservato.

Aggredisce un uomo di 78 anni perché semplicemente non voleva che gli lavasse i vetri dell’auto. E’ successo a Napoli dove un giovane ghanese, ventitreenne, è stato arrestato dai carabinieri. Che stanno verificando anche se il giovane abbia diritto a rimanere in Italia e se sia in possesso del regolare permesso di soggiorno. Aggredisce l’anziano solo per un no. Ha premuto il pulsante di prenotazione pedonale e ha atteso il rosso. Poi si è avvicinato alle auto ferme proponendo il lavaggio del parabrezza. È accaduto in via Vespucci, all’angolo con via Toscano. Il primo veicolo in fila era guidato da un uomo di 78 anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Aggredisce un anziano che aveva detto no al lavaggio del vetro: arrestato un immigrato a Napoli

