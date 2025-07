Gli Usa rimuovono le restrizioni all’export verso la Cina di tecnologie per i semiconduttori

Gli Stati Uniti hanno deciso di revocare le restrizioni all'export di tecnologie per i semiconduttori verso la Cina, aprendo nuove opportunità per i principali fornitori mondiali come Cadence e Synopsys. Questa svolta rappresenta un passo importante nel migliorare le relazioni commerciali tra le due potenze e favorisce la crescita del mercato cinese dei microchip. La notizia segna un cambiamento significativo che potrebbe ridisegnare gli equilibri globali nel settore tecnologico.

I principali fornitori mondiali di strumenti per la progettazione di microchip, tra cui Cadence e Synopsys, potranno riprendere a vendere i loro prodotti nel ricco mercato cinese. Il governo Usa ha revocato le restrizioni all’export, introdotte a maggio, in conseguenza d i un primo accordo raggiunto tra Pechino e Washington sulle rispettive politiche commerciali. La californiana Cadence Design Systems, ha ricevuto una notifica del Dipartimento del Commercio americano “sulla revoca delle restrizioni alle esportazioni di strumenti per l’automazione della progettazione elettronica”. Synopsys, un altro fornitore leader di software dedicati all’automazione della progettazione elettronica (Eda), ha confermato mercoledì sera di aver ricevuto una comunicazione simile e di stare lavorando per “ripristinare l’accesso ai prodotti recentemente soggetti a restrizioni in Cina”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gli Usa rimuovono le restrizioni all’export verso la Cina di tecnologie per i semiconduttori

In questa notizia si parla di: restrizioni - export - rimuovono - cina

