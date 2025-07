Ederson all’Inter | sul piatto questa contropartita per abbassare il prezzo

L’Inter si muove con decisione sul mercato, cercando di limare il prezzo di Ederson dall’Atalanta attraverso una contropartita strategica. La finestra estiva si fa sempre più calda, con la dirigenza che accelera le trattative per rinforzare la rosa e risolvere questioni in sospeso. Tra obiettivi e critiche interne, la squadra nerazzurra è pronta a fare mosse decisive, spinta dalla volontà di rafforzarsi prima dell’apertura ufficiale del campionato.

del centrocampista brasiliano dell'Atalanta. Il calciomercato Inter entra in una fase cruciale, con la dirigenza che accelera le operazioni sia in uscita che in entrata. La strategia di Marotta, indicando in Hakan Çalhano?lu il bersaglio delle critiche di Lautaro, punta a mettere fretta al giocatore e al Galatasaray, club che non ha ancora formalizzato un'offerta per il suo cartellino. Questa mossa ha però cambiato radicalmente lo scenario del prezzo. Svolta Calhanoglu: il prezzo crolla a 25 Milioni. Se fino a un mese fa la richiesta dell'Inter ai turchi era di 40 milioni di euro, la piega presa dagli eventi ha abbassato notevolmente le pretese nerazzurre.