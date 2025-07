Calciomercato Inter CorSport | ultimatum a Calhanoglu O così o devi restare

Il calciomercato dell’Inter si fa sempre più teso: la dirigenza nerazzurra ha deciso di mettere un punto e lancia un ultimatum a Calhanoglu. Dopo settimane di incertezze e voci di mercato, il club è pronto a chiarire definitivamente le sue condizioni. La domanda sarà semplice e diretta: il turco resterà o dovrà partire? La risposta potrebbe segnare una svolta cruciale per il futuro dell’Inter.

