Adamant, una pista per la regia. Ora è Corgnati il play nel mirino. Classe 2004, era titolare a Omegna.

Adamant si avvicina alla perfezione, puntando a completare il roster con un playmaker di livello. La società ha già annunciato le conferme di Santiago, Solaroli e Casagrande, e si aspetta presto anche Tio, Sackey, Marchini e Dioli. Con Renzi e Bellini già in squadra, l’ultimo tassello del regista titolare è il pezzo chiave per consolidare una squadra competitiva e pronta a stupire nella prossima stagione.

Arrivate le ufficialità delle conferme di Santiago, Solaroli e Casagrande, a cui a breve dovrebbero aggiungersi quelle di Tio, Sackey, Marchini e Dioli, all’ Adamant manca in pratica solo il tassello del playmaker titolare per chiudere il roster della prossima stagione, che potrà contare anche sul centro Andrea Renzi e sull’esterno Tommaso Bellini. In cabina di regia, detto della suggestione del ritorno di Yankiel Moreno, che appare complicata per una questione di budget, Ferrara si guarda attorno alla ricerca di altri profili che possano fare al caso di coach Benedetto e del suo staff. L’identikit che piace di più è quello che porta al classe 2004 Matteo Corgnati, 189 cm per 90 kg, reduce da una stagione in cui ha fatto bene ad Omegna, in B1, attirando su di sé le attenzioni di diversi club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net