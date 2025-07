Disney starebbe pianificando un reboot completo di Indiana Jones

Disney sta valutando un rivoluzionario reboot completo di Indiana Jones, segnando un possibile ritorno epico del celebre archeologo. Dopo aver acquisito Lucasfilm nel 2012, la Casa di Topolino ha ampliato il suo impero, ma la presenza di Indiana Jones nel nuovo millennio è stata più timida rispetto a Star Wars. Ora, con i piani di rilancio in cantiere, potremmo assistere a una rinascita che cambierà le regole del gioco, riportando il franchise ai vertici del cinema d’avventura.

Quando la Disney acquisì Lucasfilm nel 2012, la Casa di Topolino non ottenne solo i diritti sulla redditizia proprietà di Star Wars ma divenne anche la nuova casa del franchise di Indiana Jones. Nel corso degli anni, la produzione Disney di Star Wars ha ovviamente superato quella di Indiana Jones (che ha visto un solo film nell'era Disney), ma la situazione potrebbe cambiare. Mentre lo studio sta faticando a riportare Star Wars sugli schermi di tutto il mondo, voci di corridoio raccontano di un reboot di Indiana Jones in arrivo. Secondo DisInsider, l'annuncio potrebbe essere imminente. " Lucasfilm sta lasciando riposare il franchise per un po' prima di realizzare un reboot completo ", ha scritto Skyler Shuler di DisInsider.

Indiana Jones tornerà : Disney al lavoro su un reboot del franchise - Sei un appassionato di avventure epiche e di fronte a una notizia così entusiasmante, il cuore batte più forte: Disney sembra pronta a riportare in vita la saga di Indiana Jones, questa volta con un nuovo capitolo che potrebbe ridefinire il mito.

