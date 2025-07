The Boys – Stagione 5 | Eric Kripke annuncia la conclusione delle riprese

L’attesa è finita: le riprese di The Boys – Stagione 5 si sono ufficialmente concluse! Eric Kripke, il geniale creatore della serie, ha condiviso un emozionante tributo su Instagram, celebrando il finale di questa avventura epica. Con un’immagine simbolica nella sala conferenze dei Sette, il messaggio è chiaro: la rivoluzione anti-eroica sta per arrivare al suo apice. Rimanete sintonizzati, perché ciò che ci attende sarà imperdibile.

Le riprese della quinta e ultima stagione di The Boys sono ufficialmente terminate. L’ideatore della serie Eric Kripke ne ha dato l’annuncio condividendo su Instagram un tributo con una foto di se stesso nella sala conferenze dei Sette alla Vought Tower, mentre guarda il murale di Homelander ( Antony Starr ) sul soffitto, salutando così il set dell’adattamento televisivo del fumetto per Prime Video. “ Questa è l’ultima volta che sarò su questo set. Presto verrà smantellato ”, ha scritto nel post. “ È un momento agrodolce, ma la mia sensazione principale è di gratitudine. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

