Hjulmand Juve piovono conferme | bianconeri fortemente interessati! Lo Sporting fissa il prezzo serve prima quella cessione

La Juventus si fa avanti con decisione nel mercato estivo, puntando forte su Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona. Il centrocampista danese, classe 1999, ha catturato l’interesse dei bianconeri, che cercano un rinforzo di qualità per il reparto centrale. Con lo Sporting che ha già fissato il prezzo, ora la palla passa alla necessaria cessione. La Vecchia Signora è pronta a fare il suo colpo: resta da capire se le condizioni si allineeranno rapidamente.

Hjulmand Juve, piovono conferme: bianconeri fortemente interessati! Lo Sporting Lisbona ha fissato il prezzo, ma serve prima quella cessione. La¬† Juve ¬†√® in cerca di un rinforzo per il centrocampo e ha messo nel mirino¬† Morten Hjulmand, centrocampista danese classe 1999 che attualmente gioca nello¬† Sporting Lisbona. Secondo quanto riportato da¬† Tuttosport, la dirigenza bianconera vede in Hjulmand un profilo ideale per rafforzare il reparto mediano, con il giocatore che ha attirato l‚Äôattenzione per le sue qualit√† tecniche e la sua versatilit√†. Tuttavia, il prezzo del cartellino, fissato a circa¬† 40 milioni di euro, potrebbe rappresentare un ostacolo per il club bianconero, che dovr√† valutare se fare un investimento cos√¨ significativo.