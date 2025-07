Luglio 2025 su Disney+ | i film le serie tv e i documentari in arrivo

L’estate 2025 si preannuncia calda e ricca di emozioni su Disney+. Con nuovi film, serie TV e documentari, la piattaforma promette di intrattenere e sorprendere ogni giorno. Dai classici rivisitati alle novità più attese, luglio sarà un mese all’insegna dell’immaginazione e del divertimento. Preparatevi a scoprire cosa ci riserva Disney+ questa estate, perché le sorprese sono appena iniziate!

L'estate è ormai iniziata e, con il suo arrivo, Disney+ è pronto ad aggiungere nuovi contenuti al suo catalogo. Tra film, serie tv ma anche alcuni documentari, la piattaforma inserisce titoli che sapranno, anche questa volta, sicuramente conquistare il suo appassionato pubblico. Vediamo insieme le novità più attese per il mese di Luglio. Le novità più attese di Disney+ a Luglio 2025. Si inizia il 2 luglio, data in cui arriva Adults, serie comedy corale di FX. Composta da otto episodi, la storia segue Samir, Billie, Paul Baker, Issa e Anton, un gruppo di ventenni coinquilini di New York mentre condividono pasti, ansie e disavventure, mentre cercano di diventare responsabili e affrontare le sfide quotidiane tipiche di quell'età.

Dal 2 luglio, Disney+ renderà disponibile "Adults", la nuova serie comedy che promette di catturare il cuore degli adulti con ironia, realismo e tanta empatia.

disney+ a luglio 2025 propone nuove serie comedy e drama ambientate a new york, film action e fantasy come prophecy e zombies 4, episodi speciali di la vita segreta delle mogli mormoni, avventure epic

