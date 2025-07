FABIO CIVITELLI Romics d’Oro della 35^ edizione dal 2 al 5 ottobre 2025 a Fiera Roma

Prepariamoci a celebrare un grande protagonista del fumetto italiano: Fabio Civitelli, il maestro che ha dato vita alle avventure di TEX per oltre 40 anni. Durante la 35^ edizione di Romics, dal 2 al 5 ottobre 2025 a Fiera Roma, verrà consegnato il prestigioso Romics d’Oro, riconoscimento che onora la sua incredibile carriera. Un’occasione imperdibile per rendere omaggio a un’icona del disegno e della narrazione visiva, e per scoprire i segreti dietro le sue opere.

Fabio Civitelli, fumettista e illustratore italiano, sarà celebrato con l'assegnazione del Romics d'Oro durante la 35^ edizione del Festival, in programma dal 2 al 5 ottobre 2025 a Fiera Roma. Fabio Civitelli Civitelli festeggia quest'anno ben 40 anni di lavoro su TEX, la grande icona Bonelliana: la sua prima storia per TEX, Gli ostaggi, viene pubblicata nel marzo 1985. Esordisce come disegnatore di fumetti nel 1974, realizzando alcuni episodi della serie erotica Lady Lust per la casa editrice Edifumetto, su incarico dello studio di Graziano Origa. Collabora in seguito con Rizzoli, Editoriale Dardo e Ediperiodici, per la quale subentra al disegnatore Bruno Marraffa nella serie Zordon.

