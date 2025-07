Cinque comuni irpini finanziati | 600mila Euro per borghi e tradizioni

L’Irpinia si accende di nuovo, con cinque comuni premiati da 600.000 euro per valorizzare borghi e tradizioni. La Regione Campania ha infatti appena annunciato i progetti finanziati, un riconoscimento al patrimonio culturale, storico e spirituale di questa terra affascinante. È il momento di riscoprire e rivitalizzare le radici profonde di un territorio che guarda al futuro senza perdere di vista le sue origini. Questa iniziativa rappresenta un’occasione unica per rafforzare l’identità irpina e attrarre turisti e appassionati.

Tempo di lettura: 2 minuti La Regione Campania ha pubblicato l'elenco dei progetti finanziati nell'ambito del programma di valorizzazione culturale e turistica dei borghi. L'Irpinia si distingue con cinque proposte selezionate, che coinvolgono numerosi comuni del territorio e ottengono un finanziamento complessivo di 600.000 euro. Un risultato importante per un'area interna che punta sempre più sulla sua identità storica, culturale e spirituale. Di seguito i progetti irpini ammessi e le somme assegnate: San Nicola Baronia – "Le terre degli dei – Cammini di transumanza tra i sentieri e i borghi della Baronia" Comuni coinvolti: San Sossio Baronia, Scampitella, Trevico, Vallata, Castel Baronia Importo finanziato: 120.

