Beukema è sempre più vicino | sprint finale con il Bologna

Sam Beukema si avvicina sempre di più al Bologna, con un’operazione che sta infiammando le ultime settimane di mercato. La sua volontà e le trattative in corso rendono il trasferimento ormai una certezza, alimentando l’entusiasmo dei tifosi rossoblù. La sfida ora è arrivare in tempo per la fine del mercato, ma le possibilità sono più vive che mai. Il colpo potrebbe cambiare radicalmente il volto della squadra per la prossima stagione.

Manna è sulle tracce di Sam Beukema da prima della fine del campionato: per lui vale il . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Beukema è sempre più vicino: sprint finale con il Bologna

In questa notizia si parla di: beukema - vicino - sprint - finale

Beukema sempre più vicino al Napoli: affare verso la chiusura, accordo a un passo - Il trasferimento di Sam Beukema al Napoli si avvicina con passi decisi: l’accordo è ormai a un passo dalla conclusione, segnando un importante passo avanti nel mercato azzurro.

Doppio colpo in arrivo per il #Napoli: #NoaLang e #Beukema. Per l'attaccante affare fatto con #Psv e giocatore. Per il difensore del #Bologna sprint finale per trovare la quadra con il club felsineo. Con il difensore accordo già trovato mesi fa Vai su X

Secondo quanto riportato da Luca Marchetti a Sky Sport #Beukema considera la sua esperienza al #Bologna finita e non ha dubbi: vuole solo il #Napoli Vi piace, spendereste 35 milioni per portarlo in azzurro Vai su Facebook

Dzeko, sprint finale. Bologna in pressing: il bosniaco è vicino e si tratta per Ziyech; Il Mattino svela: è lui il vero segreto del Napoli di Antonio Conte; CdS - Rinnovo Kvaratskhelia ad un passo! Cifre e dettagli su ingaggio, clausola e nuova scadenza.

Un olandese per la difesa: Beukema vicino al Napoli. Lang, manca solo la firma - C’è l’ok del giocatore, la distanza con il Bologna si riduce a due milioni. Riporta napoli.repubblica.it

Napoli-Beukema, contatti per chiudere l'acquisto di calciomercato - Contatti continui tra le parti per arrivare alla chiusura per il difensore del Bologna: si lavora per chiudere l'intesa per un'operazione da 30 milioni circa ... Da sport.sky.it