Snam l’ad Scornajenchi si porta dietro un fedelissimo

Snam, il colosso europeo delle infrastrutture energetiche, si prepara a un importante cambio ai vertici. Con Angelo Grimaldi, fedele collaboratore di lunga data, nominato alle relazioni istituzionali, le dinamiche interne si intensificano. Tra passing di testimone e nuove strategie, si delinea un panorama ricco di sfide e opportunità per il futuro energetico del continente. E in questo scenario in continua evoluzione, anche Cecilia sta per fare un passo significativo...

Giro di poltrone a Snam, la società di infrastrutture energetiche, primo operatore europeo nel trasporto del gas naturale. A capo delle relazioni istituzionali arriva Angelo Grimaldi da Cdp Venture Capital, entrato in Cassa depositi e prestiti nel 2019. È stato chiamato direttamente da Agostino Scornajenchi, neo amministratore delegato di Snam nonché suo ex capo proprio a Cdp Venture Capital. In questo incastro, in uscita da Snam c’è Cecilia Gatti, che era arrivata agli affari istituzionali dell’azienda nel 2022. Angelo Grimaldi. Proprio Scornajenchi il primo luglio ha parlato così del futuro energetico del Paese durante il suo intervento agli Stati generali dell’energia di Forza Italia alla Camera: «Dobbiamo smetterla di trovare un nemico, la narrazione sui temi dell’energia in questi ultimi anni è sempre andata alla caccia di un nemico. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Snam, l’ad Scornajenchi si porta dietro un fedelissimo

In questa notizia si parla di: snam - scornajenchi - porta - dietro

Snam, Agostino Scornajenchi nominato nuovo amministratore delegato - Snam ha nominato Agostino Scornajenchi nuovo amministratore delegato e direttore generale per il triennio 2025-2027.

Snam, Agostino Scornajenchi è il nuovo ad; Il CdA di Snam nomina Agostino Scornajenchi nuovo ad e direttore generale; Snam, inizia l’era di Scornajenchi.

Snam, l’ad Scornajenchi si porta dietro un fedelissimo - È stato chiamato direttamente da Agostino Scornajenchi, neo amministratore delegato di Snam nonché suo ex capo proprio a Cdp Venture Capital. Si legge su lettera43.it

Snam, Agostino Scornajenchi nuovo amministratore delegato - 2027, nominato dal il consiglio di amministrazione eletto in assemblea e presieduto da Alessandro Zehetner. Lo riporta ansa.it