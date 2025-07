Fiorentina si scalda la pista Bernabé | svelata la cifra per strapparlo dal Parma c’è questa sensazione

La Fiorentina si sta mobilitando con decisione sul mercato, puntando con forza su Adrian Bernabé dal Parma per rafforzare la rosa. Con l’arrivo di Stefano Pioli in panchina, la squadra si prepara a intraprendere un nuovo ciclo ricco di ambizioni e sfide. La cifra richiesta e le trattative sono al centro dell’attenzione: tutto lascia presagire un’estate ricca di sorprese e grande fermento. Restate sintonizzati, perché il calciomercato viola è appena entrato nel vivo.

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Fiorentina, con l’obiettivo Adrian Bernabé dal Parma. Tutti i dettagli in merito Alla Fiorentina si respira aria di cambiamento. L’approdo in panchina di Stefano Pioli, tecnico navigato e con uno scudetto in carriera al Milan, segna l’inizio di un nuovo ciclo ambizioso. La società viola, reduce da stagioni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com