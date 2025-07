Sean Combs assolto dalle accuse più gravi rischia vent’anni ma resta in carcere | il giudice gli nega la libertà su cauzione

Sean Combs, l'icona dell'hip hop, è stato assolto dalle accuse più gravi che avrebbero potuto condannarlo all’ergastolo, ma resta dietro le sbarre. Il giudice Arun Subramanian ha negato la libertà su cauzione, ritenendo che i reati di traffico di persone per scopi di prostituzione richiedano comunque una detenzione in carcere. La sua vicenda giudiziaria continua a far parlare il mondo della musica e dello spettacolo.

Sean Combs resta in carcere, ma è stato assolto dalle accuse più gravi. Il rapper non rischia più l’ergastolo, ma potrebbe restare in carcere 20 anni. Il re dell’hip hop Sean Combs dovrà restare in carcere. Il giudice Arun Subramanian ha stabilito che non potrà uscire sotto cauzione perché i reati di traffico di persone con lo scopo della prostituzione di cui è stato giudicato colpevole, prevedono la detenzione dietro alle sbarre. (Ansa Foto) – notizie.com Il rapper è stato giudicato dalla giuria di un tribunale di New York colpevole per due dei capi d’accusa. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Sean Combs assolto dalle accuse più gravi, rischia vent’anni ma resta in carcere: il giudice gli nega la libertà su cauzione

In questa notizia si parla di: carcere - sean - combs - assolto

Giudice scioglie la riserva, Sean Combs resta in carcere - Il mondo dell’hip hop è sotto shock: Sean Combs, il celebre re dell’hip hop, resta in carcere dopo la decisione del giudice Arun Subramanian di negargli la cauzione.

Sean “Diddy” Combs è stato dichiarato colpevole di due capi d'imputazione per trasporto a fini di prostituzione, ma è stato assolto dalle accuse più gravi: associazione a delinquere e traffico sessuale. Non rischia più l’ergastolo, ma 20 anni di carcere. Vai su X

(? Matteo Persivale) «Colpevole» - ma solo per alcune delle accuse. Il rapper Sean «Diddy» Combs è stato condannato solo per alcuni dei molteplici capi d'accusa. Colpevole di aver trasportato esseri umani a fini di prostituzione, ma assolto dalle accuse pi Vai su Facebook

Sean «Diddy» Combs assolto dalle accuse più gravi, ma resta in carcere fino alla sentenza: il giudice gli nega la libertà su cauzione; Puff Daddy assolto dalle accuse più gravi: «Nessun racket e traffico sessuale»; Sean 'Diddy' Combs, arrivato il verdetto: di cosa è colpevole il rapper.

Sean Diddy Combs resta in carcere in attesa della sentenza: negata la libertà su cauzione - Il rapper Diddy, coinvolto da mesi in un processo federale, è stato assolto dalle accuse più gravi ma è stato riconosciuto colpevole di "trasporto ... fanpage.it scrive

A Sean Diddy Combs è andata relativamente bene - Il verdetto con cui, mercoledì sera, la giuria popolare di un tribunale di New York ha assolto Sean “Diddy” Combs da tre dei cinque capi d’accusa che gli venivano contestati è stato interpretato come ... Da ilpost.it