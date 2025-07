Le prime trattative Lezzerini e Bakoune piste da confermare per il nuovo Monza Colpani ai saluti

Il nuovo Monza, ora sotto la guida di Brandon Berger e della Beckett Layne Ventures, si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia. Con trattative importanti in corso e conferme da parte di lezzzerini e bakoune, il club si avvicina a un futuro ricco di speranze e ambizioni. Mentre l’eredità di Silvio Berlusconi continua a vivere, le prossime mosse promettono di essere decisive per definire la nuova era biancorossa.

Dopo l’ufficialità che ha aperto le porte allo storico passaggio di proprietà il nuovo Monza “americano“ inizia a prendere possesso della situazione. Il proprietario della Beckett Layne Ventures, Brandon Berger ha fatto sentire subito la sua voce: "Siamo entusiasti di portare avanti la ricca eredità costruita da Silvio Berlusconi. L’eredità del calcio italiano della famiglia Berlusconi vivrà ". Nei prossimi giorni si attendono nuove mosse di mercato, visto che il tecnico Paolo Bianco (nella foto) al momento ha una rosa lontana dall’essere ben definita. In entrata, innanzitutto, andrà valutato se portare avanti definitivamente le trattative per il portiere Lezzerini, per il terzino Bakoune e per il centrocampista Besaggio, profili “bloccati“ prima del cambio di proprietà . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le prime trattative. Lezzerini e Bakoune piste da confermare per il nuovo Monza. Colpani ai saluti

