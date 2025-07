Danimarca-Svezia femminile | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparati a vivere un grande spettacolo di calcio femminile: oggi allo Stade de Genève si sfidano Danimarca e Svezia in un match imperdibile della fase a gironi degli Europei 2025. Scopri orario, dove vedere la partita e le probabili formazioni per non perderti neanche un istante di questa emozionante sfida tra due nazionali dal passato ricco di successi. Restate con noi per tutte le ultime novità!

Allo Stade de Geneve va in scena la sfida tra Danimarca-Svezia femminile: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match Allo Stade de Genève di Ginevra andrà in scena una delle sfide più attese della prima giornata della fase a gironi degli Europei femminili 2025: Danimarca-Svezia femminile. Si tratta di un derby . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Danimarca-Svezia femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni

L’Italia femminile si prepara all’Europeo, in un anno risultati positivi contro Germania, Danimarca, Spagna e Svezia - L’Italia femminile si prepara con entusiasmo all’Europeo in Svizzera, dopo risultati incoraggianti contro Germania, Danimarca, Spagna e Svezia.

Il 2 luglio inizierà l'Europeo femminile! Parteciperanno: Islanda, Finlandia e Norvegia daranno vita ad una lunga serie di derby nel Girone A mentre Danimarca e Svezia proveranno a far fuori la Germania nel Girone C. Perché ho deciso di con Vai su Facebook

