Sabalenka a cuore aperto con Zverev dopo lo sfogo a Wimbledon | Se lo tieni dentro ti distrugge

Sabalenka si apre con Zverev, rivelando come lo sfogo di Wimbledon l'abbia colpita profondamente. La tensione tra i protagonisti si mescola a riflessioni sul vero cuore del tennis, dove emozioni e parole possono fare la differenza. In un mondo di pressioni e aspettative, queste dichiarazioni ci ricordano che dentro il campo non si gioca solo con la racchetta, ma anche con il cuore. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa incredibile vicenda.

La bielorussa è rimasta impressionata dalle parole del tennista tedesco, fuori al primo turno: "Mi senti di dargli solo un consiglio". Rublev va al cuore del problema: "Il tennis è solo il punto di innesco". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Parigi incorona la sua nuova Coco Gauff supera Sabalenka in rimonta (6-7, 6-2, 6-4) e conquista il suo primo titolo al #RolandGarros. Vai su Facebook

