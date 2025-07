Asse interquartiere il sindaco elogia posizione di Zarro e Carbone | Sapienza democristiana ed etica professionale

delle polemiche sterili, ma della crescita sostenibile della nostra città. La loro visione ricalca con chiarezza l’importanza di un approccio equilibrato e responsabile, capace di valorizzare il futuro di tutti i cittadini e di rafforzare il senso di comunità. È in questa direzione che dobbiamo guardare, per costruire un domani più solido e inclusivo.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Ho letto con interesse le riflessioni di Giovanni Zarro, già parlamentare e sottosegretario di Governo e Vincenzo Carbone, un architetto e urbanista di spessore e straordinaria esperienza. La loro analisi sul progetto dell’Asse interquartiere mostra come la sapienza, lucida e obiettiva, della scuola democristiana in un caso e l’etica professionale e lungimirante nell’altro possano essere messe al servizio non già di una parte o di una fazione, ma del dibattito pubblico in città: Carbone e Zarro hanno avuto l’audacia intellettuale di esprimere un dissenso, motivato e circostanziato, rispetto a posizioni, provenienti dall’opposizione, che appaiono di retroguardia quando non proprio speculari alla mera contrapposizione politica”, lo scrive il sindaco di Benevento Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Asse interquartiere, il sindaco elogia posizione di Zarro e Carbone: “Sapienza democristiana ed etica professionale”

In questa notizia si parla di: asse - interquartiere - zarro - carbone

