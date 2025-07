Nell'attacco al caffè dei giornalisti di Gaza Israele ha impiegato una bomba da 230 kg ad alto potenziale

Un tragico episodio scuote Gaza, mentre l’attacco al caffè al-Baqa ha lasciato dietro di sé un bilancio drammatico di vittime civili, tra cui bambini innocenti. Con una bomba da 230 kg, altamente potente, le forze coinvolte hanno colpito un punto simbolo per molti giornalisti palestinesi, aggravando la tensione e il dolore in una regione già segnata dal conflitto. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa terribile tragedia.

Il bombardamento del caffè al-Baqa - punto di riferimento a Gaza per molti giornalisti palestinesi - ha causato tra le 24 e le 36 vittime, inclusi bambini. Sul locale, ben visibile dall'alto e inequivocabilmente frequentato dai civili, è stata sganciata una bomba da 230 chili ad alto potenziale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caffè - giornalisti - gaza - bomba

Caffè della Versiliana 2025, al via gli incontri con politici, giornalisti e artisti - Preparati a vivere un’estate di parole e idee al Caffè della Versiliana 2025! Dal 5 luglio al 31 agosto, il celebre salotto estivo si trasforma in un punto di incontro tra politici, giornalisti e artisti di fama internazionale, pronti a condividere riflessioni, progetti e passioni.

Giorno dopo giorno, raid dopo raid, la situazione in Palestina peggiora sempre di più. L’’Al-Baqa Café, uno dei pochi luoghi a Gaza ad aver ancora accesso a Internet e per questo punto di ritrovo dei giornalisti della Striscia, è stato bombardato. Non è un caso, Vai su Facebook

Vacilla la tregua di Trump. Netanyahu: Distruggere Hamas, Hamas: Stop alla guerra - Hamas soddisfatta dalla proposta di tregua, domani risposta; Israele ha bombardato uno degli ultimi internet café di Gaza, causando una strage; Media: colloqui su Gaza mentre Netanyahu sarà a Washington. Missile balistico lanciato dallo Yemen, Katz: «Tratteremo gli Houthi come l’Iran.