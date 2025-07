Mattia Bellucci c’è un’occasione a Wimbledon con l’eliminazione di Tiafoe Si può pensare ad Alcaraz…

Mattia Bellucci, l’unico italiano in gara a Wimbledon 2025, ha già raggiunto un traguardo storico, superando avversari di alto livello tra cui Jiri Lehecka. Con la sua sorprendente vittoria e il passaggio al terzo turno, il talento lombardo si prepara a sognare in grande, lasciando intravedere nuove opportunità nella celebre erba londinese. La sua performance promette di riscaldare l’atmosfera del torneo e di scrivere nuove pagine di storia tennistica italiana.

Mattia Bellucci è l’unico giocatore italiano (tra uomini e donne) ad aver già conquistato il pass per il terzo turno di Wimbledon 2025. Il lombardo, che aveva cominciato il torneo da n.73 al mondo, ha battuto prima la wild card britannica Oliver Crawford (3-1 in rimonta) e poi soprattutto il ceco Jiri Lehecka con un sorprendente 7-6 6-1 7-5. Il successo sulla testa di serie n.23 ha consentito a Bellucci di firmare il miglior risultato della carriera in uno Slam, mettendosi inoltre nelle condizioni di poter sognare in grande. Ai sedicesimi non ci sarà infatti il big statunitense Frances Tiafoe ma il padrone di casa britannico Cameron Norrie, ex semifinalista dei Championships, che ha sconfitto 7-5 al quarto il numero 12 del seeding. 🔗 Leggi su Oasport.it