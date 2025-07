Tajani | 5% a Difesa è passo coraggioso

Il ministro Tajani sottolinea un passo audace e fondamentale: puntare al 5% del Pil per la difesa, un investimento che rafforza la nostra libertà e i valori condivisi. Con uno sguardo deciso all’alleanza atlantica e all’europeismo, il governo si impegna a garantire maggiore sicurezza ai cittadini, consolidando una politica estera forte e coesa. Questo aumento rappresenta un punto di svolta per il nostro Paese, segnando un nuovo capitolo di responsabilità e determinazione.

9.35 "Il nuovo obiettivo del 5% del Pil" alla spesa per la difesa "è un passo coraggioso e necessario per proteggere la nostra libertà e i nostri valori. E per garantire più sicurezza ai cittadini". Così il vice premier e ministro degli Esteri Tajani alle Commissioni Esteri e Difesa al Senato. "Atlantismo ed europeismo sono i due cardini della politica estera di questo governo: la Nato è e resterà fondamento di sicurezza, ma chiaro che non possiamo più limitarci a essere protetti dagli Usa.Europa deve fare salto qualità". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: difesa - tajani - passo - coraggioso

"Andremo verso il 5% per la difesa". Tajani apre una nuova fase sulle spese militari - Il ministro degli Esteri Tajani annuncia un cambio di rotta nelle spese militari, confermando l'obiettivo del 2% del Pil.

Difesa, Tajani Non ci saranno tagli a istruzione e sanità; Difesa, Tajani: Investire in sicurezza significa più servizi per i cittadini; Tajani smentisce la deriva bellicista: Destinare il 5% del Pil alla difesa è una scelta necessaria”.

Difesa, Tajani "Non ci saranno tagli a istruzione e sanità" - "A 80 anni dalla fine della seconda guerra mondiale e 35 della Guerra Fredda, non possiamo più limitarci a essere protetti dagli Stati Uniti. Secondo laprovinciacr.it

Tajani, missione nel Mar Rosso passo verso vera difesa Ue - La missione militare europea nel Mar Rosso che Roma sta promuovendo con Parigi e Berlino rappresenta "un passo considerevole verso una vera difesa europea. Riporta ansa.it