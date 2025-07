Inter prove di pace | questi due giocatori hanno preso un caffè insieme

In un clima di tensione che aveva rischiato di minare l’unità dello spogliatoio, due giocatori dell’Inter hanno deciso di mettere da parte le divergenze e condividere un momento di pace, sorseggiando un caffè insieme. Un gesto simbolico che testimonia l’impegno della squadra nel ricostruire l’armonia e affrontare con rinnovato spirito la stagione cruciale che li attende. La loro iniziativa è il primo passo verso un nuovo inizio, dimostrando che...

. I nerazzurri provano a ricompattarsi dopo le ruggini. Aria di tregua in casa Inter dopo la violenta tempesta mediatica scatenata dalle parole di fuoco del capitano Lautaro Martinez. La dirigenza nerazzurra lavora per ricucire uno strappo che ha rischiato di minare la serenità dello spogliatoio alla vigilia di una stagione cruciale. Scintille post-partita: le accuse di Lautaro. Tutto è iniziato al termine del match contro il Fluminense. Le dichiarazioni dell’attaccante argentino hanno acceso la miccia, criticando la mancanza di attaccamento alla maglia da parte di alcuni compagni, con un chiaro riferimento a Hakan Calhanoglu e alle insistenti voci di mercato che lo vorrebbero vicino al Galatasaray. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, prove di pace: questi due giocatori hanno preso un caffè insieme

