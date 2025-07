Problemi alla linea aerea interrotte due tratte Circumvesuviana

Disagi ancora per gli utenti della Circumvesuviana: a causa di problemi tecnici alla linea aerea tra Poggiomarino e Flocco, due tratte sono state temporaneamente interrotte. L’Ente Autonomo Volturno si sta occupando della situazione, ma la mobilità nella zona resta penalizzata. Restate aggiornati per le ultime notizie e alternative di viaggio mentre si lavora per ripristinare al più presto la normalità .

Tempo di lettura: < 1 minuto A causa di problemi tecnici sono state interrotte due tratte della Circumvesuviana. Nuovi disagi per gli utenti che si servono delle linee gestite dall’ Ente Autonomo Volturno. Come fa sapere la stessa Eav in una nota, “causa problemi tecnici alla linea aerea tra le stazioni di Poggiomarino e Flocco, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Poggiomarino e Scafati e Sarno e San Giuseppe è momentaneamente interrotta”. I treni in partenza da Napoli limitano le corse rispettivamente a Scafati e San Giuseppe. È stato attivato un servizio sostitutivo in bus. Il primo è partito da Sarno in direzione San Giuseppe alle 8. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Problemi alla linea aerea, interrotte due tratte Circumvesuviana

