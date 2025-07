La band P-38 pro-Brigate Rosse sarà ospite al Cinzella festival in Puglia Il sindacato della Polizia protesta | È inammissibile

Il Cinzella Festival, evento culturale di rilievo in Puglia, si prepara ad accogliere la band trap P-38, nota per i suoi testi controversi che elogiano le Brigate Rosse. La scelta ha scatenato reazioni contrastanti, con la Federazione Sindacale di Polizia che protesta energicamente contro questa decisione. Mentre l’arte incontra il dibattito pubblico, resta da chiedersi: quale sarà il ruolo della cultura nel promuovere valori condivisi e rispetto delle istituzioni?

La band trap P-38, nota per le sue canzoni che inneggiano alle Brigate rosse, è stata invitata alla nona edizione del Cinzella festival del 18 e 19 luglio. L’evento, sotto la direzione artistica dell’attore e regista Michele Riondino, si terrà nelle Cave di Fantiano a Grottaglie, vicino Taranto. La presenza del gruppo ha suscitato scalpore nella Federazione sindacale di Polizia (Fsp), che in una nota ha espresso disapprovazione per la vicenda. «Apprendiamo con sconcerto e profonda indignazione che l’Amministrazione comunale di Grottaglie e l’Inail hanno concesso il patrocinio al Cinzella Festival – scrive il sindacato – che vedrà la partecipazione del collettivo musicale P-38, noto per i suoi riferimenti espliciti agli anni di piombo, alle Brigate Rosse e alla lotta armata». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it