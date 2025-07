Tutto quello che sappiamo finora del nuovo monumentale film di Christopher Nolan The Odyssey con Matt Damon nei panni di Ulisse

che l’attesa cresce di giorno in giorno. Con Matt Damon nel ruolo di Ulisse, il film promette di essere un’epica avventura cinematografica che saprà incantare il pubblico e gli appassionati di storia e mito. Ma cosa rende questa produzione così speciale? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e curiosità sul nuovo capolavoro di Nolan, pronto a rivoluzionare ancora una volta il panorama del cinema mondiale.

Anche se non ci fosse stato il trionfo di Oppenheimer (7 Oscar su 13 candidature), la curiosità attorno al nuovo film di Christopher Nolan, The Odyssey, non sarebbe minore. Primo perché è un film di un regista che ha già lo status di cult qualsiasi cosa faccia. Secondo perché porta in scena una delle storie fondanti della nostra società occidentale, ovvero l' Odissea di Omero. Terzo perché ha messo insieme un cast talmente abbondante di star – che sta scorrazzando per mezza Europa in location una più bella dell'altra – che fa notizia da solo. Ma a che punto siamo con The Odyssey? Il film è ancora nella fase delle riprese.

Odissea: il poster italiano del film di Christopher Nolan - Universal Pictures ha svelato il tanto atteso poster italiano di "Odissea", il nuovo film di Christopher Nolan, in uscita il 16 luglio 2026.

