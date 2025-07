Calciomercato Inter no alla rivoluzione | restano i big Oltre a Calha partirà soltanto lui

L'Inter sceglie la via della stabilità: niente rivoluzione, solo conferme e qualche ritocco mirato. Nonostante le turbolenze recenti, il club nerazzurro ha deciso di puntare sui pilastri già affermati, lasciando intatti i big e limitando le partenze a Calha, l’unico ad andarsene senza drammi. Una strategia di “rivoluzione dolce” che mira a rafforzare l’armonia nello spogliatoio e a dare continuità ai progetti. La strada intrapresa promette di mantenere saldo il cuore dell’Inter.

questa la strategia decisa dal club nerazzurro. Nonostante le recenti turbolenze, dalla deludente eliminazione contro il Fluminense alla crisi scoppiata nello spogliatoio, il club ha tracciato una linea chiara per il suo calciomercato Inter: nessuna epurazione, ma una "rivoluzione dolce". Mentre una parte dei tifosi invoca un repulisti generale, la dirigenza nerazzurra ha scelto la via dell'evoluzione, convinta che il gruppo attuale non sia ancora a fine ciclo. La strategia è precisa: sacrificare un solo big e integrare il progetto con giovani talenti.

