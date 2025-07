Sospesi tutti i voli all' aeroporto di Catania per ostacoli nei pressi dello scalo

A Catania, l’aeroporto sospende temporaneamente tutti i voli a causa di un’improvvisa emergenza legata a una gru per lavori esterni. La società di gestione ha dichiarato che la decisione è stata presa per garantire la sicurezza di passeggeri e personale, in attesa di risolvere le criticità. Restate aggiornati: la riapertura avverrà non appena saranno assicurate tutte le condizioni di sicurezza necessarie. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Il problema legato alla presenza di una gru per lavori esterni. La società di gestione: "Mancano le consizioni di sicurezza". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sospesi tutti i voli all'aeroporto di Catania per "ostacoli" nei pressi dello scalo

