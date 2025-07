Creta incendio fuori controllo | le notizie di oggi e le zone colpite Case distrutte e 1.500 evacuati

Creta è avvolta dal fuoco: un incendio fuori controllo sta incenerendo la parte sud-est dell’isola, lasciando dietro di sé case distrutte e migliaia di evacuati. Le fiamme, alimentate dal vento impetuoso, hanno coinvolto hotel, strutture e abitazioni, trasformando questa meravigliosa destinazione in un inferno di fumo e distruzione. Le autorità sono in prima linea per contenere la catastrofe, ma la situazione rimane critica. La lotta contro il fuoco continua senza sosta, mentre le notizie si susseguono in attesa di un intervento efficace.

Roma, 3 luglio 2025 - Sono ore drammatiche a Creta, dove un devastante incendio sta devastando la parte sud-est dell’isola, costringendo le autorità a evacuazioni di massa tra popolazione locale e turisti. Le fiamme sono divampate ieri pomeriggio in un terreno boschivo in una zona dove sorgono hotel, case vacanze, strutture ricettive e residenze. Partito tra la vegetazione, l’incendio è stato poi alimentato dal forte vento. L’origine del rogo nel comune di Ferma, ma il fronte dell’incendio si è rapidamente esteso e nella mattina di oggi superava i sei chilometri. La strada principale nei pressi dell'insediamento di Agia Fotia è stata chiusa dalla polizia, che ha invitato residenti e visitatori a evitare tutti i viaggi non essenziali a causa della pericolosa qualità dell'aria, del caldo estremo e della caduta di cenere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Creta, incendio fuori controllo: le notizie di oggi e le zone colpite. Case distrutte e 1.500 evacuati

In questa notizia si parla di: incendio - creta - case - fuori

Maxi incendio a Creta, evacuazioni di massa da hotel e abitazioni - Un maxi incendio sta devastando Creta, con evacuazioni di massa che coinvolgono hotel e abitazioni sulla costa sud-orientale.

Maxi incendio a Creta. «Fiamme fuori controllo». Panico tra i turisti, evacuati in 1.500 dagli hotel Vai su Facebook

Grecia, maxi incendio a Creta: turisti evacuati da hotel e case vacanze; Grecia, gli incendi devastano Creta: evacuate 1.500 persone, case e strutture turistiche in fiamme; Creta, maxi incendio: fiamme fuori controllo, 1500 turisti evacuati da hotel e case.

Creta, maxi incendio: fiamme fuori controllo, 1500 turisti evacuati da hotel e case - Continua a divampare l'incendio fuori controllo nell'isola greca di Creta, sulla costa sudorientale, divampato ieri pomeriggio in un terreno boschivo vicino a hotel, case vacanze, ... Secondo ilmessaggero.it

Incendio fuori controllo a Creta, migliaia di turisti in fuga dall'isola - Un gigantesco incendio, divampato da ieri pomeriggio, 2 luglio, sta bruciando l'isola di Creta. Si legge su tg.la7.it