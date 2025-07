Il caldo è il nuovo Covid se l’obiettivo dell’Ue è il Green Deal esaltiamo i caduti del termometro e firmiamo protocolli come in pandemia

In un contesto in cui il caldo diventa il nuovo Covid, tra protocolli e misure di sicurezza, la sfida è mantenere lucidità e responsabilità. La presidente dell’Ance, Federica Brancaccio, ha paragonato le norme contro le alte temperature al protocollo pandemico, sottolineando l’importanza di un approccio strutturato. Ma quanto davvero ci proteggeranno queste misure? È il momento di interrogarsi sulle strategie adottate e sui rischi nascosti dietro queste analogie.

Proprio alla pandemia ha fatto riferimento ieri la presidente dell'Ance Federica Brancaccio, paragonando il protocollo che tutela i lavoratori dalle alte temperature al protocollo Covid, definito "un'esperienza virtuosa di tutto il nostro sistema"

Il caldo è il nuovo Covid - In un’epoca in cui il caldo diventa il capro espiatorio di ogni male, si diffonde uno schema ansiogeno che alimenta paura e confusione.

