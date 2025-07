Appalti truccati nelle carceri perquisizioni in tutta Italia 

Scandalo scuote il sistema carcerario italiano: appalti truccati e corruzione emergono dalle indagini della Procura di Milano. Tra perquisizioni e sospetti, si cerca di fare luce su un presunto sistema illecito che coinvolge figure chiave del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. È l’ennesima sfida alla trasparenza e alla legalità , con l’obiettivo di smascherare pratiche illecite e ripristinare fiducia nel settore. La lotta contro la corruzione non può aspettare.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Procura di Milano sta indagando per l’ipotesi di corruzione in una inchiesta con al centro un ingegnere, in servizio al Provveditorato regionale per la Lombardia – Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria, in relazione alla sua funzione di progettista e direttore dei lavori in alcune carceri. Stamani il Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Milano sta eseguendo perquisizioni in tutta Italia nei confronti di più persone, alcune con funzioni al Provveditorato regionale per la Lombardia, dove sono in corso anche acquisizioni di documenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it