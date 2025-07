sicurezza a montevarchi controlli serali potenziati e monitoraggio con le associazioni dei carabinieri

A Montevarchi, la sicurezza si rafforza con controlli serali potenziati e un monitoraggio più attento, grazie alla collaborazione con le associazioni dei Carabinieri. Con turni estesi e vigilanza rafforzata, l’obiettivo è tutelare cittadini e luoghi pubblici, creando un ambiente più sicuro per tutti. Questa strategia innovativa promette di trasformare la città in un esempio di attenzione e prevenzione, aumentando la qualità della vita e la tranquillità quotidiana.

Arezzo, 3 luglio 2025 – Più occhi a vigilare sulla città a tutela dei cittadini e dei luoghi. E’ stato potenziato il servizio della Polizia Municipale prevedendo due turni settimanali fino alle ore 1.00 e due prolungamenti del servizio pomeridiano fino alle 24.00, garantendo così una copertura serale per quattro giorni alla settimana. A supporto di questo rafforzamento, per una copertura completa, è ripartita anche la collaborazione con le due Associazioni Nazionali dei Carabinieri di Montevarchi e del Valdarno per il monitoraggio nel centro storico e nelle aree pubbliche più critiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it