Sospesi tutti i voli all' aeroporto di Catania per l' assenza di condizioni di sicurezza ostacoli in pista

A Catania, la sicurezza viene prima di tutto: tutti i voli sono stati temporaneamente sospesi a causa di ostacoli in pista che compromettono le condizioni di navigazione. Questa misura, necessaria per tutelare passeggeri e operatori, potrebbe influire sui tuoi piani di viaggio. Restate aggiornati per ulteriori comunicazioni e alternative disponibili, perché la sicurezza non si può mettere in secondo piano.

Aeroporto di Catania, interruzione dei voli a causa dell'assenza di condizioni di sicurezza per la navigazione aerea.

