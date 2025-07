Finanziamenti rossi a film fantasma | dopo lo scandalo Kaufmann si dimette il direttore generale del Mic Nicola Borrelli

Nicola Borrelli, figura chiave nel settore cinematografico, si dimette dal suo ruolo di direttore generale del Mic in seguito allo scandalo sui finanziamenti concessi a film fantasma, come quello legato all'assassino di Villa Pamphili. Questa decisione rappresenta un passo importante nella trasparenza e nell'impegno a ristabilire la fiducia nel comparto culturale italiano. La vicenda apre un nuovo capitolo nel sistema dei finanziamenti pubblici, evidenziando l'urgenza di controlli più rigorosi e trasparenti.

I fondi al cinema, lo scandalo Kaufmann, l’assassino di Villa Pamphili che aveva ricevuto un finanziamento per un film mai realizzato, fanno registrare la prima decisione concreta. Si è dimesso il direttore generale Cinema e audiovisivo, Nicola Borrelli.Lo ha reso noto il ministro Alessandro Giuli che in una nota ha ringraziato il dirigente, confermandogli la propria stima. I fondi al cinema e la decisione di Borrelli. Nicola Borrelli aveva commentato l’inchiesta sui fondi dati a Kaufmann durante il governo Conte dicendosi, “sereno. Abbiamo consegnato tutte le carte, le abbiamo riviste e confermiamo che, rispetto ai decreti attuativi vigenti per quest’opera in particolare, tutte le carte erano regolari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it