I primitivi avevano già capito che la paleodieta uccide noi no

I primitivi avevano già compreso l'importanza di un'alimentazione naturale e bilanciata, mentre oggi ci sembra incredibile che 125.000 anni fa sapessero come affrontare un’intossicazione proteica. Questo ci invita a riflettere su quanto abbiamo dimenticato delle nostre radici culinarie e sulla necessità di riscoprire un modo di mangiare autentico e salutare. È tempo di riconnettersi con il passato per vivere meglio nel presente.

