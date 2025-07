Roma su Wesley ostacolo cartellino Pruzzo | 30 milioni? Da valutare in Europa

La Roma si prepara ad affrontare la stagione 2024 con grande entusiasmo, puntando su innesti di qualità come Wesley. Con un mercato in fermento e valutazioni che sfiorano i 30 milioni in Europa, il club capitolino mira a rinforzarsi prima del raduno estivo del 13 luglio. Il ritorno di Wesley potrebbe rappresentare il tassello decisivo per affrontare al meglio la prossima sfida. Un passo fondamentale verso nuovi traguardi, che renderà ancor più accattivante l’avventura giallorossa.

Si avvicina a grandi passi il 13 luglio, giorno in cui la Roma si ritroverà a Trigoria per iniziare la preparazione estiva, con Gasperini che si attende qualche nuovo acquisto entro quella data. Troppo importante iniziare il ritiro con qualche certezza in più e con la possibilità di avere a disposizione nuovi tasselli con i quale iniziare fin da subito a lavorare intensamente. Non è un mistero che uno degli obiettivi della Roma sia Wesley, ad un passo dall'essere allenato da Gasperini già nella scorsa stagione con l'Atalanta. L'ostacolo alla trattativa è rappresentato dalla richiesta di 30 milioni del Flamengo, che non solo per i giallorossi appare un po' elevata.

