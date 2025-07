Osimhen Juve l’ipotesi è più viva che mai | la strategia della dirigenza dopo il colpo David Quali potrebbero essere le prossime mosse

L'ipotesi Osimhen alla Juventus torna con forza: la strategia della dirigenza dopo il blitz per David lascia intravedere nuovi scenari di mercato. Con il calciomercato ancora aperto, i bianconeri sono determinati a portare a casa l'attaccante del Napoli, sognando una svolta offensiva decisiva. Ma quali saranno le prossime mosse per convincere la società partenopea e assicurarsi le prestazioni di uno dei talenti più ambiti della Serie A? La risposta è ancora tutta da scrivere.

Osimhen Juve, l'ipotesi è piĂą viva che mai: la strategia della dirigenza dopo il colpo David. Quali possono essere le prossime mosse dei bianconeri. Il calciomercato Juve  non ha intenzione di mollare la presa su Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli, che da mesi si mostra ben disposto a trasferirsi a Torino. Nonostante l'interesse concreto della Juve  e la volontĂ del giocatore di fare il salto, il Napoli  non sembra disposto a cedere facilmente il suo bomber. La trattativa si preannuncia complicata, con la squadra partenopea che ha sempre dichiarato di voler trattenere il proprio capocannoniere.

