Joao Fonseca unica insidia per Carlos Alcaraz verso la finale? L’uscita delle teste di serie offre una chance al brasiliano

Joao Fonseca sta facendo parlare di sé a Wimbledon 2025, grazie a una sorprendente opportunità nel tabellone. Dopo aver eguagliato il suo miglior risultato in un Major, il talento brasiliano si trova ora in una posizione promettente, con alcune teste di serie eliminate. La sua strada verso la finale potrebbe incrociare quella di Carlos Alcaraz, offrendo uno spettacolo imperdibile. Riuscirà Fonseca a sfruttare questa chance e scrivere il suo nome nei record del tennis?

Wimbledon 2025 potrebbe diventare il primo vero exploit Slam di Joao Fonseca, che nel frattempo ha già eguagliato il suo miglior risultato in un Major raggiungendo il terzo turno proprio come qualche settimana fa a Parigi. Il giovane talento brasiliano è collocato in uno spicchio di tabellone molto aperto, dopo l’eliminazione di alcune teste di serie, e a questo punto mette nel mirino un possibile quarto di finale stellare contro Carlos Alcaraz. Fonseca ha cominciato il suo percorso sull’erba londinese dell’All England Club battendo in tre set l’emergente padrone di casa britannico Jacob Fearnley e regolando 6-4 al quarto il redivivo statunitense Jenson Brooksby. 🔗 Leggi su Oasport.it