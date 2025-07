Massacrato da parcheggiatori abusivi per aver difeso una famiglia | Non ricordo nulla è stato terribile

Un gesto di coraggio che ha rischiato la vita: un uomo di 45 anni, senza fissa dimora, vittima di un violento pestaggio da parte di parcheggiatori abusivi mentre cercava di difendere una famiglia. Il suo racconto è confuso e tremante, ma la sua storia mette in luce un dramma spesso nascosto dietro le strade delle nostre città. Continuiamo a leggere per scoprire come si svolge questa vicenda e quali sono le sue conseguenze.

Ha un trauma cranico e verrà sottoposto a un intervento chirurgico un 45enne senzatetto vittima di un pestaggio da parte di due parcheggiatori abusivi. "Non ricordo nulla, è stato terribile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

