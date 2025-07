Bollo auto dal 2026 cambia tutto | pagamento in un’unica soluzione e addio alle rate

A partire dal 2026, il bollo auto subirà un cambiamento radicale: niente più pagamenti rateali o suddivisi nel tempo. La nuova normativa obbligherà i proprietari di veicoli a versare l’intera tassa in un’unica soluzione al momento dell’immatricolazione, semplificando le procedure ma anche richiedendo una pianificazione finanziaria più attenta. Questa rivoluzione nel metodo di pagamento segnerà un nuovo capitolo nella gestione dell’automobilismo italiano. Ecco tutto quello che devi sapere per affrontare questa novità con sicurezza.

Novità per i veicoli immatricolati dal 2026. A partire da gennaio 2026, cambiano le regole per il pagamento del bollo auto. La tassa automobilistica, obbligatoria per il semplice possesso del veicolo, dovrà essere versata in un'unica soluzione al momento della prima immatricolazione, senza più la possibilità di pagamenti rateizzati, mensili o semestrali, come consentito fino a oggi in alcune regioni italiane. Questa modifica riguarderà solo le auto immatricolate a partire dal 2026, lasciando invariate le condizioni per i veicoli già circolanti. La riforma rientra tra le misure approvate con il decreto attuativo della riforma fiscale, varato dal Consiglio dei ministri, con l'obiettivo dichiarato di semplificare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.

