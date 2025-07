bocce trofeo chemiba muratori batte martini al fotofinish tarsi strepitosa rimonta su baffi

appassionati di bocce della provincia di Pesaro Urbino, la competizione ha regalato emozioni intense, con vittorie che resteranno impresse nella memoria degli appassionati. La sfida tra Muratori e Martini, decisa al fotofinish, e la rimonta stellare di Tarsi su Baffi hanno reso il Gran Premio Chemiba un vero spettacolo di abilità e tenacia. Un palmares che sancisce il talento e la passione dei nostri atleti, protagonisti indiscussi di questa giornata indimenticabile.

Dominio dei bocciofili della provincia di Pesaro Urbino a Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona nel Gran Premio Chemiba. In entrambe le competizioni in gara, quella per atleti di categorie AB e quella per giocatori categorie CD, si sono imposti concorrenti del Pesarese. In particolare, Michele Muratori (Concordia Pesaro) si è aggiudicato la gara AB, mentreTonino Tarsi (Pergolese) ha vinto la gara CD. A completare la giornata magica per gli atleti della provincia il secondo posto di Tommaso Martini, anconetano ma tesserato con la San Cristoforo Fano, nella gara AB in cui Muratori si è imposto battendo Martini in finale soltanto per 12-11 al termine di un match equilibratissimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net