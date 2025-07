Carceri gare truccate per lavori edili | tre indagati e perquisizioni in tutta Italia

Un'ondata di scandali scuote il sistema carcerario italiano: perquisizioni intensive in tutta Italia rivelano presunte gare truccate nei lavori edili di quattro penitenziari tra Lombardia e Veneto. Indagati tre soggetti chiave e si aprono nuove questioni sul rispetto delle regole e la corruzione nel settore pubblico. La vicenda solleva interrogativi cruciali sulla trasparenza e l'integritĂ delle assegnazioni pubbliche, facendo emergere un quadro inquietante che potrebbe cambiare le regole del gioco.

Perquisizioni in tutta Italia per presunte gare truccate sui lavori in quattro penitenziari tra Lombardia e Veneto. Le accuse al centro dell’inchiesta della Procura di Milano sono turbativa d’asta, falso ideologico e corruzione. Tre gli indagati: un ex funzionario del Provveditorato regionale per la Lombardia, un ingegnere dello stesso Provveditorato e il rappresentante legale dell’azienda che si sarebbe accaparrato i lavori in cambio di mazzette. Le indagini sono coordinate dai pm Giovanna Cavalleri e Giancarla Serafini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Carceri, gare truccate per lavori edili: tre indagati e perquisizioni in tutta Italia

In questa notizia si parla di: lavori - gare - truccate - indagati

Soldi, erba sintetica e lavori edili gratis: ecco come e quanto si pagava per vincere le gare d'appalto nell'Agrigentino - Nel contesto delle gare d'appalto nell'agrigentino, emerge un sistema illecito dove il denaro circolava liberamente, alimentando una rete di corruzione.

Carceri, gare truccate per lavori edili: tre indagati e perquisizioni in tutta Italia; Corruzione e appalti truccati, 21 indagati tra imprenditori e funzionari pubblici della Regione; Appalti pilotati con mazzette nell’Agrigentino: cinque arresti e 13 indagati.

L'ULTIMO NUMERO - Giugno 2025 Gaza - Indagini su appalti edili in quattro penitenziari tra Lombardia e Veneto. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Corruzione lavori nelle carceri, perquisizioni in tutta Italia - La Procura di Milano sta indagando per l'ipotesi di corruzione in una inchiesta con la centro un ingegnere, in servizio al Provveditorato regionale per la Lombardia - Secondo msn.com