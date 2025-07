Ascolti tv del 2 luglio la finale dell’Isola contro Chi l’ha visto? e L’amore a domicilio

Il 2 luglio si è conclusa una stagione ricca di emozioni, con l’Isola dei Famosi 2025 che ha catturato l’attenzione degli spettatori. Mentre su Rai 1 Miriam Leone brillava con "L’amore a domicilio", su Rai 3 “Chi l’ha visto?” ha affrontato argomenti di grande attualità. La sfida tra programmi e film ha tenuto gli italiani incollati agli schermi, dimostrando ancora una volta come la TV sappia unire intrattenimento e informazione in modo unico.

Ci siamo, mercoledì 2 luglio è finita l'Isola dei Famosi 2025. Ma anche per la puntata di chiusura Veronica Gentili si è dovuta battere per ottenere un buon risultato negli ascolti tv. Infatti, su Rai 1 è stato trasmesso il film L'amore a domicilio e su Rai 3 Chi l'ha visto?. Miriam Leone è stata la protagonista in prima serata su Rai 1 con il film L'amore a domicilio, mentre su Canale 5 l' Isola dei Famosi ha lasciato tutti col fiato sospeso per sapere chi si è aggiudicato la vittoria dell'edizione 2025 tra i finalisti Cristina Plevani, Omar Fantini, Mario Adinolfi, Loredana Cannata, Teresanna Pugliese e Jey Lillo.

