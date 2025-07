HONOR Magic V5 | lo smartphone pieghevole più sottile e potente del 2025

Scopri l’innovazione con l’Honor Magic V5, lo smartphone pieghevole del 2025 che combina un design ultrasottile, prestazioni sorprendenti e tecnologia all’avanguardia. Dotato di una batteria al silicio-carbonio, Snapdragon 8 Elite e display OLED LTPO, questo dispositivo promette di rivoluzionare il modo di vivere la tecnologia mobile. Preparati a conoscere tutte le specifiche, le funzionalità AI, il prezzo e la data di uscita in Italia!

