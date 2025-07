Visite mediche non dichiarate primario arrestato per truffa

Uno scandalo scuote il mondo sanitario: un primario arrestato per truffa gestiva visite mediche non dichiarate, organizzandole tramite il suo cellulare personale e aggirando i canali ufficiali. Un sistema illecito che mette a rischio la trasparenza e la sicurezza dei pazienti, sollevando importanti questioni etiche e legali. È fondamentale fare chiarezza su queste pratiche per tutelare la credibilità del servizio sanitario e salvaguardare l'integrità professionale.

Le richieste di appuntamento venivano gestite direttamente sul cellulare personale del medico, eludendo completamente i canali istituzionali.

Piacenza, primario pneumologia Cosimo Franco arrestato per truffa all’Ausl, 37 visite mediche non dichiarate e 3510€ incassati in una settimana - VIDEO Vai su X

«Prestazioni mediche private non dichiarate», arrestato primario dell’ospedale di Piacenza. A poche settimane dalla notizia della maxi-indagine sugli appalti, un’altra inchiesta vede coinvolto un professionista dell’azienda sanitaria locale. I carabinieri del Nas Vai su Facebook

