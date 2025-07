Caldo ieri 4 morti in Italia | attesi picchi di 40 gradi Il climatologo | Allerta nubifragi Incendi a Creta residenti e turisti evacuati

Il caldo record di ieri in Italia ha portato alla tragica perdita di quattro vite, mentre si prevede un’ondata di 40 gradi che alimenta l’allerta. Climatologi e autorità lanciano l’allarme su nubifragi, incendi devastanti a Creta e altri fenomeni estremi, spingendo residenti e turisti a evacuare. La lotta contro il clima impazzito diventa ancora più urgente: ecco perché bisogna agire subito per proteggere il nostro futuro.

Continua l'allerta caldo. Le ordinanze delle Regioni e il rischio di incendi, blackout e fenomeni estremi. Caldo, ieri 4 morti in Italia: attesi picchi di 40 gradi. Il climatologo: «Allerta nubifragi». Incendi a Creta, residenti e turisti evacuati

Oltre 40 gradi a fine maggio, allerta caldo in Spagna. L’allarme degli esperti: «La primavera sta sparendo» - La Spagna si prepara ad affrontare un fine maggio caratterizzato da un'eccezionale ondata di caldo, con temperature che potrebbero superare i 40 gradi, ben al di sopra delle medie stagionali.

L'Europa boccheggia nella morsa del caldo. Incendio in Catalogna: 2 morti. Francia senza elettricità; I morti per caldo, gli incendi, i blackout: dal 2003 ad oggi la Francia non ha colmato il ritardo; Caldo record: quattro morti in Italia. Bollino rosso in 18 città.

Caldo killer, in Spagna 102 morti nelle ultime ore, 4 in Italia ieri. In arrivo il picco delle temperature, poi il primo break dall'estate - Almeno 102 persone sono morte nella prima ondata di caldo estremo dell'anno cominciata sabato scorso in Spagna. Riporta leggo.it

Caldo record, vasto incendio sull'isola di Creta: evacuati alberghi e case | In Spagna da sabato oltre 100 morti - Continua l'ondata di caldo estremo su mezza Europa: in Spagna si contano da sabato oltre 100 morti e nella regione dell'Andalusia si toccano ancora i 42 gradi. Secondo msn.com