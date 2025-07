Grecia vasto incendio sull' isola di Creta

Il maestoso paesaggio di Creta si trova a fronteggiare un grave incendio, con il fuoco che infuria nel cuore di Ierapetra e Lasithi. La natura e le comunità locali sono in allerta, mentre le autorità lavorano senza sosta per contenere la tragedia e mettere in salvo vite umane e patrimonio. La solidarietà internazionale e l’impegno dei soccorritori sono fondamentali in questa difficile battaglia contro le fiamme.

Secondo giorno di incendi sull'isola greca di Creta, dove le fiamme stanno infuriando nel comune di Ierapetra, nel sud-est, nella provincia di Lasithi. Evacuati alberghi e abitazioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Grecia, vasto incendio sull'isola di Creta

Creta, vasto incendio nel sud-est dell’isola: evacuate case e hotel - Un incendio devastante si sta scatenando nel sud-est di Creta, costringendo all’evacuazione di case e hotel.

Alert appena arrivato Protezione Civile Grecia 11/06/2025 08:12. Incendio in una discarica ad Argostoli, Cefalonia. II fumo si sta dirigendo verso la vostra zona. Rimanete in casa, chiudete porte e finestre. Linee guida per le azioni di protezione: https://civilpr Vai su Facebook

Grecia, vasto incendio sull'isola di Creta: evacuati alberghi e case - Secondo giorno di incendi sull'isola greca di Creta, dove le fiamme stanno infuriando nel comune di Ierapetra nel sud- Da msn.com

