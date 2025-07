Ferrero verso l’acquisizione di Carambar & Co in corso le trattative con il fondo francese Eurazeo

Ferrero, il gigante dolciario italiano celebre per Nutella e altri marchi iconici, si prepara a espandersi ulteriormente in Francia con l'acquisizione di Carambar & Co. Attualmente in trattativa con il fondo francese Eurazeo, questa operazione strategica mira a rafforzare la presenza del gruppo nel mercato europeo entro la fine del 2025, aprendo nuove opportunità di crescita e innovazione nel mondo delle caramelle e dei dolci.

Il colosso dolciario italiano Ferrero punta a espandersi in Francia con l’acquisto di Carambar & Co, storica azienda produttrice di caramelle; l’operazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2025 Il gruppo italiano Ferrero, noto a livello mondiale per i suoi brand iconici tra cui Nutella,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ferrero verso l’acquisizione di Carambar & Co, in corso le trattative con il fondo francese Eurazeo

In questa notizia si parla di: ferrero - carambar - acquisizione - corso

Il gruppo Ferrero punta all’acquisto delle caramelle francesi Carambar; Ferrero si mangia il caramello francese. Trattativa avviata per l'acquisto di Carambar & Co; Ferrero verso l’acquisizione di Carambar & Co, in corso le trattative con il fondo francese Eurazeo.

Ferrero verso l’acquisizione di Carambar & Co, in corso le trattative con il fondo francese Eurazeo - Il gruppo italiano Ferrero, noto a livello mondiale per i suoi brand iconici tra cui Nutella, Kinder e Ferrero Rocher, sta valutando l’acquisizione della società dolciaria francese Carambar & Co. Secondo informazione.it

Ferrero si mangia il caramello francese. Trattativa avviata per l'acquisto di Carambar & Co - Il colosso italiano Ferrero, leader del cioccolato a livello mondiale, punta a espandersi e ha messo nel mirino un'azienda simbolo per i francesi. affaritaliani.it scrive